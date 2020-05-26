السلامة الصحية لتشغيل لفنادق.. تعرف على 3 علامات تميزها

تتوافر علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) في جميع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية.





وأتاحت وزارة السياحة والآثار علامة شهادة السلامة الصحية لتشغيل الفنادق التى نفذت وطبقت الضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





والعلامة عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله 3 علامات هيروغليفية، هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعنى "الحياة والرخاء والصحة".





على جانب آخر توجه وزارة السياحة والاثار عددا من اللجان؛ للتفتيش على الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الوقائية.