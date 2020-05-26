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أخبار العالم

إسرائيل تعلن بدء ضم الضفة يوليو المقبل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:34 ص
إسرائيل تعلن بدء
إسرائيل تعلن بدء ضم الضفة يوليو القادم
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية نبأ صادما اليوم "الثلاثاء"، عن إعلان الاحتلال الإسرائيلي بدء ضم أجزاء من الضفة الغربية بداية من شهر يوليو القادم.

وأعلن رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، "ميكي زوهار"، أن مطلع شهر يوليو القادم سيشهد بدء فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على جميع المستوطنات في الضفة الغربية. 

وقال النائب الليكودي إن حكومة إسرائيل ستصادق على مشروع قانون الضم وستستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع فقط.

وأعلن "زوهار" أن الجهات الإسرائيلية المختصة تستعد لرسم الخرائط بهدف التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية حول الأجزاء التي ستفرض سيادة الاحتلال عليها في الضفة الغربية.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي "إنه يعارض انتظار موافقة البيت الأبيض قبل بدء الضم"، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتنازل عن الضم في أي حال.
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