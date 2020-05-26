التزام ذاتي.. شوارع وميادين قنا خالية من المارة في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو

تشهد شوارع وميادين قنا، اختفاء شبه تام للمواطنين، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التزامًا بالإجراءات التى أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما تواصل الدوريات الأمنية ومركزها بمداخل ومخارج المدن و أمام الكورنيش و المتنزهات العامة، تحسبًا لأى محاولات للتجمع.

قال مدحت غمرى "موظف"، لا جدوى من الخروج للشوارع في ظل حالة الإغلاق الكامل لكل الأماكن التى كنا تقصدها خلال أيام الأعياد، حتي المحلات مغلقة لذلك فائدة من الخروج أو التواجد في الشوارع.

و أضاف علي مصطفي"محام"، حالة الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، مع تزايد أعداد المصابين يوميًا، السبب الرئيس وراء بقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج حتي للشوارع.

أكد اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، استمرار غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية للحد من أي تجمعات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

و أشار محافظ قنا، إلي أنه وجه بمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر المبارك، و التأكيد علي تطبيق اجراءات حظر حركة المواطنين من الساعة 5 مساءًا و حتي الساعة 6 صباحًا.

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