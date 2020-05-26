نائب يعلن عن مشروع قانون لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكر

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه بصدد إعداد مشروع قانون خاص بـ المعاش المبكر ، والذي يمثل مشكلة كبيرة أمام الموظفين.









وأوضح النائب محمد وهب الله، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك مواد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، تتعلق بشروط خروج الموظفين على المعاش المبكر، تحتاج إلى تعديل حتى يتمكن الموظفون من الخروج على المعاش المبكر، مضيفًا أن هناك شكاوى مستمرة من الموظفين بسبب هذه المادة.









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ونص قانون اللتأمينات الاجتماعية والمعاشات في المواد 21 و24 على أنه يشترط فيمن يستحق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.









وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية من بينها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة، بجانب أن المادة 24 من هذا القانون، تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.