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محافظات

وسط إجراءات احترازية مشددة .. دفن جثمان سائق إسعاف الجيزة بمقابر الأسرة في بنى سويف

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:39 م
سائق إسعاف الجيزة
سائق إسعاف الجيزة
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محمد عبد الحليم
انتهت هيئة الإسعاف المصرية، اليوم الثلاثاء، من دفن جثمان شهيد  الواجب  شهيد الجيش الأبيض ويعمل سائق إسعاف بوحدة نزلة السمان بمحافظة الجيزة بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد  أثناء عمله  بوحدة  الإسعاف وعزلة لعدة أيام داخل مستشفى هليوبوليس بالقاهرة.

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ووصل جثمان الشهيد سائق الإسعاف ويدعى شعبان عبد العال محمد عبد الفتاح 49 سنة  إلى مسقط رأسه بقرية" سدمنت الجبل " التابعة لمركز اهناسيا المدينة غرب محافظة بنى سويف بسيارة إسعاف مجهزة في حراسة من الشرطة، بعد تغسيله وتكفينه وفقًا لإجراءات مكافحة العدوى، وقام فريقًا من مكافحة العدوي باستقبال الجثمان في المقابر ودفنه بمقابر عائلته.

وأناب الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية بناءا على تعليمات الدكتورة  هالة زايد وزيرة  الصحة وفدا يضم كل من الدكتور عبد الحليم محمود مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية بالجيزة، والدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف لحضور دفن الجثمان وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.
وسط إجراءات احترازية مشددة .. دفن جثمان سائق إسعاف الجيزة بمقابر الأسرة في بنى سويف
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