مصادر حكومية لـ "صدى البلد": السماح للمطاعم بفتح أبوابها أمام الجمهور قريبا

أكدت مصادر حكومية، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، سوف تنعقد خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من شهر يونيو.





وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللجنة سوف تناقش خطة إعادة العمل بدور العبادة، والعودة التدريجية لنشاط الرياضي، وعودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك لاستمرار تشغيل عجلة الإنتاج.





وقالت المصادر، إن عودة العمل بدور العبادة، سيكون عقب وضع إجراءات وقائية، وسوف تبدأء بعدد محدود من المصلين، وستكون هناك أدوات تعقيم، وترك مسافة آمنة بين كل مصلي من جميع الاتجاهات، مع ضرورة ارتداء المصلي للكمامة.





وأكدت المصادر أن عودة الصلاة في المساجد، لن يطبق على جميع المساجد في المحافظات مؤقتا، لافتة، -"المصادر"-، أنه سيكون على حسب الوضع الوبائي في كل محافظة ومنطقة وسعة المسجد.





وبالنسبة لعودة الأنشطة الرياضية، قالت المصادر في تصريحاتها لـ "صدى البلد"، إنها تشمل فتح بعض النوادي ومراكز الشباب وعودة تدريب الفرق الرياضية في ظل وجود الإجراءات الوقائية، لافتا أن من المقرر عودة التدريبات بشكل جزئي سوف يبدأ يوم 15 يونيو المقبل.





وأشارت المصادر، أنه تم التأكيد على مراكز الشباب والنوادي بتوفير الأدوات الخاصة بالكشف الطبي والمعقمة، والعمل على توفير غرفة عزل مؤقتة في حالات الضرورة.





وأضافت المصادر أنه سيتم توزيع لاعبى الفرق على الباصات التي يستقلونها، بحيث يتم تقليل أعداد الفريق في كل أتوبيس، كما سيتم وضع مطهرات في غرف خلع الملابس.





أما بالنسبة للمطاعم، سيتم دراسة السماح للمطاعم بفتح أبوابها أمام الجمهور، لكن بوضع عدد من الاشتراطات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار الفيروس.





الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا يحضرها وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.



