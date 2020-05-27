تجارة القاهرة تعلن كشوف مواد التخلف لطلاب الفرقة الرابعة

أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة ، عن كشوف مواد التخلف لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية، موضحة أن جدول الامتحانات النهائي سيكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك.





وقالت الكلية، إن الكشوف تشمل الفرقة الرابعة من شعبتي اللغة العربية والإنجليزية في جميع المواد، على أن يكون أمام اسم كل طالب المادة التي تخلف فيه.

اقرأ أيضًا:





ونوهت كلية التجارة بجامعة القاهرة، على الطلاب، أن مواد التخلف سوف يمتحن فيه الطلاب بنظام الرسائل البحثية، على أن يكون أي استفسار عن النتيجة أو كود دفع المصروفات الدراسية يكون من خلال ايميل شئون الطلاب التالي:

[email protected]

[email protected]