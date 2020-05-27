أحمد العوضي: تدربت على السلاح شهرين.. والألعاب القتالية أجيدها منذ صغري

قال الفنان أحمد العوضي ، إن مسلسل الاختيار يمثل نقلة كبيرة في حياته بعد النجاح المصري والعربي الكبير الذى حققه. نقلة





وتابع "العوضي" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أن الشيء الوحيد الذى تدّرب عليه قبل بدء تصوير مسلسل الاختيار؛ هو التدريب على السلاح الذى تطلب منه شهرين حتى أجاد استخدامه، إلى جانب بعض الأمور الأخرى المتعلقة بسلاح الصاعقة.





وأشار إلى أنه لم يستعد بدنيًا لمسلسل الاختيار كونه شخصاً رياضياً مواظباً على الفنون القتالية منذ صغره.





وأكمل: أنا بحب الألعاب العنيفة منذ صغرى ومواظب على التمرين اليومى لها ، زى الجودو والبوكس والتايكوندو.. بتمرن عليها الصبح وبالليل".





وأشار إلى أنه لم يتردّد فى أداء شخصية "عشماوى" بمسلسل الاختيار، كون العمل وطنياً ضخمًا يتضمن رسالة يقدمها للمشاهدين.