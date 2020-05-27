55 غرزة.. تفاصيل تشويه وجه طالب صيدلة بالغردقة

أصيب، أمس، طالب بكلية صيدلة بإصابات بالغة بالوجه والرأس وأجزاء متفرقة من الجسد، وصلت إلى 55 غرزة باستخدام آلات حادة "مشرط"، وذلك بسبب طلب المجني عليه لمجموعة من البلطجية ومعهم فتيات كانوا يجلسون فى فوق سيارته بالابتعاد عنها ، بشارع الثلاثيني في الغردقة





وكانت إحدى كاميرات المراقبة بعقار قريب من الواقعة، قد أظهرت أن طالب الصيدلة يطلب منهم الابتعاد عن السيارة خشية حدوث اى مكروه لها إلا أن أحدهم قام بالاعتداء على الصيدلي بمشرط "موس" في الوجه والرأس ومناطق متفرقة من الجسد، ما أسفر عن إصابة الصيدلي بـ55 غرزة.





ومن جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للعثور على المعتدين وتقديمهم للمحاكمة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للمباني المحيطة الواقعة وجار تحديد الجناة.





وكشف كريم مسعود والد محمود كريم مسعود، الطالب في العام الرابع بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، تفاصيل الاعتداء على نجله من قبل عدد من البلطجية في الغردقة.





وأكد "مسعود" في تصريحات صحفية له أن نجله، شاهد عددا من الشباب والبنات جالسين على شنطة السيارة التي يمتلكها أمام منزلهم، فذهب إليهم ليبلغهم أن يبتعدوا عن السيارة، فقام أحد الشباب بالاعتداء اللفظي عليه.





وأضاف، والد المجني عليه، أن نجله حاول أن يردهم بالحسنى، إلا أن نجله تفاجأ بالاعتداء عليه بالضرب والإهانات البذيئة من الشباب وكان عددهم يزيد على ٥ شباب وأعمارهم تتراوح ما بين ١٧ إلى ٢٥ سنة.





وأضاف، أنه عندما تم الاعتداء على نجله حاول أن يدافع عن نفسه بدفع هؤلاء البلطجية للخلف خاصة بعدما شاهد أحدهم يخرج شيئا تشبه "البشلة" من جيبه.





وتابع أن نجله تفاجأ بالاعتداء عليه من جميع الاتجاهات بالبشل ، مؤكدا أن نجله أصيب بقطع في الرقبة وأجزاء متفرقة من الجسد، وأسفر عنه عدد ٥٥ غرزة بالرقية وبعض الأجزاء من الجسد، مشيرا إلى أنه قام بالتقاط عصا وخرج مسرعا وقام بضرب هؤلاء البلطجية بالعصا حتى فروا جميعا هاربين، وذلك عندما شاهد الدم ينزف من نجله بغزارة، مؤكدا أنه أدرك وقتها أن نجله في عداد الأموات.





وأوضح والد المجني عليه ، أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للبحث عن البلطجية الذين اعتدوا على نجله.



