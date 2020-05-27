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أخبار العالم

السعودية تمدد صلاحية التأشيرات السياحية 3 أشهر دون مقابل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:25 ص
السعودية تمدد صلاحية
السعودية تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر
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قسم الخارجي
قرّرت السلطات في المملكة العربية السعودية تمديد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مادي.

وأوضحت الجوازات السعودية أن ذلك القرار يتعلق بالسياح الموجودين بالمملكة، ممن انتهت تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

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وأشارت مديرية الجوازات السعودية إلى أن تمديد صلاحية التأشيرات  تم إلكترونيًا من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقر الجوازات.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة السعودية للتعامل مع آثار أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" على العالم واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة المقيمين والمواطنين.

وفي وقت سابق قررت هيئة الطيران المدني السعودي استئناف الرحلات الجوية داخليا ابتداء من الأسبوع المقبل، فضلاً عن  السماح بعودة صلاة الجماعة في مساجد المملكة، باستثناء مكة المكرمة.
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