AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أثرت على العقار المجاور.. إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار في الإسكندرية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتحرك الفوري لمعاينة موقع بلاغ يفيد بوجود أعمال حفر وتخريب وتنقيب عن آثار بنطاق حي شرق.

وتوجهت الأجهزة المعنية لموقع البلاغ وضبطت وأوقفت أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بشارع "بن غزالة" المتفرع من شارع مصطفى كامل.

واتخذت الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، ويأتي ذلك استمرارا لرصد ومتابعة المخالفات على مدار الساعة وإيقافها في المهد.

من جهتها، أوضحت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بهدف التنقيب عن الآثار مما أثر على العقار المجاور، والذي تم وضعه في خطة فحص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف الأعمال في حينها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور قوات شرطة ومباحث قسم رمل أول وتحرر محضر إداري بقسم شرطة رمل أول، وسيتم تحويله للنيابة المختصة.

Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد موسى: تحقيقات الصحة أثبتت وجود قصور تجاه طبيب المنيرة المتوفى

الجيش الليبي يوجه نداء للدول العربية.. ويؤكد: قطر تجهز هذه القاعدة لـ تركيا

مكشوفة الساقين .. فنانة شهيرة متهمة بإهانة زوجها .. شاهد

وحشتنا الفرحة.. إبراهيم فايق يستعرض عضلاته عبر إنستجرام

ردد آخر كلمات الضحية.. ببغاء يصبح شاهدا رئيسيا في جريمة قتل واغتصاب.. اعرف الحكاية

بفستان أسود.. شيما الحاج تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب خارق للمناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع

بعد تسمم كلب.. نبات منزلي شهير يقتل البشر والحيوانات

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش