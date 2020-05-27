أثرت على العقار المجاور.. إيقاف أعمال تنقيب عن الآثار في الإسكندرية

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتحرك الفوري لمعاينة موقع بلاغ يفيد بوجود أعمال حفر وتخريب وتنقيب عن آثار بنطاق حي شرق.





وتوجهت الأجهزة المعنية لموقع البلاغ وضبطت وأوقفت أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بشارع "بن غزالة" المتفرع من شارع مصطفى كامل.





واتخذت الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، ويأتي ذلك استمرارا لرصد ومتابعة المخالفات على مدار الساعة وإيقافها في المهد.





من جهتها، أوضحت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بهدف التنقيب عن الآثار مما أثر على العقار المجاور، والذي تم وضعه في خطة فحص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.





وأشارت إلى أنه تم إيقاف الأعمال في حينها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور قوات شرطة ومباحث قسم رمل أول وتحرر محضر إداري بقسم شرطة رمل أول، وسيتم تحويله للنيابة المختصة.



