السيسي أعطى الضوء الأخضر.. إنجاز ١٦ كوبري والانتهاء من أزمة المرور في شرق القاهرة

إنجاز تلو الاخر يضاف إلى الجهود المضنية التى تبذلها الدولة المصرية تحت مظلة المشروعات القومية، خاصة بعد ان عقدت القيادة السياسة العزم على تطوير شبكة الطرق بشكل عام ، وحل لغز التكدسات المرورية بشكل خاص على مستوى الجمهورية.





خلايا نحل تعمل ليلا نهارا فى كافة المحافظات تحت إشراف مباشر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ خطط التنمية والتطوير لكافة شبكات الطرق ورفع كفاءتها.





فمنذ أن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى الضوء الاخضر لبدء إنطلاق العمل لتطوير شبكة الطرق بمناطق شرق القاهرة، لرفع المعاناة عن المواطنين نتيجة الزحام اليومى ، الا وفى غضون ٣ أشهر نجحت الشركات المنفذة فى إنشاء ١٦ كوبرى جديد فضلا عن تطوير ورفع كفاءة العديد من الطرق لتنتهى أزمة المرور بشكل تام بشرق القاهرة .





ومن جانبه ، قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أن تطوير شبكة الطرق وحل أزمة المرور من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة وتسعى لتطويرها بشكل كامل ، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من العمل فى عدد ١٤ كوبرى بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة والمطرية وحلمية الزيتون ، فيما جار الانتهاء خلال الاسابيع القليلة القادمة من الاعمال بعدد ٢ كوبرى أخرين بشرق القاهرة .





وأشار المصدر إلى أن ال١٦ كوبرى الجدد ساهموا بشكل كبير فى حل أزمة المرور بمناطق شرق القاهرة ، بعد أن تم رصد أماكن التكدسات ودراسة كيفية الخروج من عنق الزجاجة والعمل على حل تلك الازمة حتى خرجت إلى النور ، مضيفا علينا أن نفخر بما تحقق من إنجاز هذا الحجم من الكبارى التى تعد ضمن مشروعات القومية للدولة .





وأوضح المصدر بأنه تم الانتهاء من كافه الاعمال ب٨ كبارى جديدة بمنطقتى مصر الجديدة والنزهة وهم : كوبرى المرغنى ، وكوبرى السبع عمارات ، وكوبرى الماظة تقاطع ابو بكر الصديق مع شارع المرغني ، وكوبرى النزهة يعلو ميدان ، وكوبرى الطيران ، وكوبرى اعلى ميدان سفير وكوبرى اعلى ميدان المحكمة ، وكوبرى اعلى ميدان الحجاز ، وكوبرى المليون شجرة.





اما منطقتى الزيتون والاميرية هناك ٥ كبارى ، تم الانتهاء من كافه الاعمال بهم وهم : كوبرى بشارع ابن الحكم بالزيتون ، وكوبرى السواح ، وكوبرى الحرية ، وجار الانتهاء من الاعمال بكوبرى الحلمية ، وكذا كوبرى مسطرد .





وفى منطقة مدينة نصر ، فتم الانتهاء من ٣ كبارى وهم : كوبرى يوسف عباس ، وكوبرى الشهيد هشام بركات بشارع الطيران ، وكوبرى بطريق النصر ناصيه عباس العقاد ، فضلا عن تحويل نفق العروبة الى مسطح والانتهاء من ردمه بعد ان كانت السيارات تغرق بداخله فى مياه السيول والامطار .



