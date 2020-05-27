وزير الري: إحالة ١٧٣ محضر تعد على المجارى المائية إلى النيابة العسكرية

صرّح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأنه تم إحالة ١٧٣ محضر مخالفة بالتعدي على الترع فى محافظة دمياط إلى النيابة العسكرية.





ويأتي ذلك استمرارًا لمجهودات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية التابعة ونهر النيل وتحصيل مستحقات الدولة.





وأضاف عبد العاطى، أنه تلقى تقريرها من الادارة المركزية للموارد المائية بمحافظة حول أعمال الازالات التى تتم حيث أكد أن الأهالى أقبلوا على سداد قيمة المخالفات التى تم تنفيذها خلال الفترة الاخيرة، وتم تحصيل 94 ألف جنيه من المخالفين منهم 17 ألف جنيه من 55 قرارا فى كفر سعد، و71 ألف جنيه ل 46 برار فى مركز دمياط، و 6 آلاف جنيه مقابل 52 قرارا فى فارسكور.





وشدد وزير الرى على أنه سيتم استئناف اعمال التحصيل عقب اجازة عيد الفطر، و لن يتم التهاون فى مواجهة اى تعديات على كافة المجارى المائية لما لهما من تأثير على امرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الامر الذي يؤدي الي حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفه اثناء امرار الاحتياجات المائيهالمطلوبة.



