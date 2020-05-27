طرح شقق من التمويل العقارى دون دعم لأصحاب الدخول الأعلى.. تفاصيل

كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ودعم التمويل العقارى، عن قيام الصندوق بحصر بعض الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى لديه لطرحها على المواطنين أصحاب الدخل الأعلى بشكل مختلفة عن إسكان محدودى الدخل المعتاد.





وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن هذه الوحدات متبقية من مشروعات سابقة، وبمواقع جيدة فى المدن الجديدة والمحافظات، وهناك طلب عليها من السكان الغير منطبق عليهم شروط الصندوق.





وتابعت: لذا سيتم عمل تقييم جديد لها بالسعر السوقي الشامل تكلفة الأرض والمرافق بخلاف الإسكان الاجتماعى، وسيتم إتاحتها لأصحاب الدخول الأعلى من الشريحة التى يستهدفها الصندوق ، بشروط مبادرة المركزى لدعم التمويل العقارى لشقق متوسطي الدخل بفائدة 10% فقط، والتى تهدف لتنشيط القطاع بشكل أساسي.





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وأشارت عبدالحميد، إلى أن الصندوق حصر نحو 20 ألف شقة، يمكن طرحها لأصحاب الدخول الأعلى بهذه الطريقة، وطلبنا من هيئة المجتمعات العمرانية بالفعل عمل إعادة للتسعير لحساب التكلفة شاملة قيمة المبانى والأرض والمرافق لتحديد سعر الطرح.





وأوضحت، أن كافة الوحدات التى تم حصرها خارج القاهرة، لأن لدينا فى القاهرة قوائم انتظار طويلة، خاصة لحاجزي الإعلانات التاسع والعاشر وبعض المتبقيين من الإعلان الثامن.





يذكر أن الوزارة طرحت 12 إعلانا لحجز وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" كان أضخمها فى عدد الوحدات المتوفرة به الإعلان الثامن، الذى شهد طرح نصف مليون وحدة سكنية دفعة واحدة، وكان ثانى أكبر طرح بالإعلان العاشر الذى تقدم له نحو 200 ألف حاجز، تم قبول نحو 170 ألف متقدم منهم بالفعل ومن المتوقع أن يبدأ تسليمه منتصف العام المقبل 2021.