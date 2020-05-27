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رياضة

عصام عبدالفتاح: إنشاء مجلس تحكيم استشاري.. واللجنة الرئيسية صاحبة القرار الأول والأخير

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:46 ص
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
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يسرى غازى
كشف عصام عبدالفتاح، مسؤول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عن رؤية بشأن مقترح إنشاء مجلس تحكيم يشارك فى ادارة شؤون ملفات قضاة الملاعب.


وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "دوما وانا فى السابق ابان تولى رءاسة لجنة الحكام كنت اعتمد على رموز التحكيم ويتعين بهم فى إلقاء المحاضرات فى المعسكرات فى إطار الأسرة الموحدة من أجل المساهمة فى النهوض بقضاة الملاعب من النواحي الفنية والبدنية".

وأضاف: "أرجو ان يتم إنشاء مجلس تحكيم بشكل حقيقي من أجل التحكيم على أن يكون رؤيتهم استشارى فى إطار النصاءح والارشادات فى إطار المناقشات وفى النهاية تكون لجنة الحكام هى صاحب القرار الأول والأخير".

يذكر ان وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق طرح مقترحا بإنشاء مجلس تحكيم لإدارة شؤون قضاة الملاعب ووضع حلول للازمات التى تمر بها عناصر المنظومة التحكيمية.

وقال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن مجرد التفكير فى قيام كبار الحكام وقيادات التحكيم بمناقشة أمور التحكيم وأزماته دون وصاية أو تدخل من أى فرد خارج المنظومة التحكيمية أمر يٌسعد الغالبية العظمى من الحكام سعيًا لتنظيم أمورهم وتهذيب أوضاعهم ويجعل الحكام والتحكيم أمر ذات طبيعة خاصة لا يتدخل ولا يعبث به من هم خارج المنظومة التحكيمية.


وأضاف: "لو أستطلعنا رأى الحكام فى إنشاء ( مجلس تحكيم ) يُعد منوطًا بترتيب كافة شئونه وإختيار من يديره ، فأننى على يقين أن الأمر سيرحب به جميع الحكام لاسيما أن هناك بادرة أمل بأن كبار وقادة التحكيم فى سبيلهم للموافقة على الجلوس سويًا وترتيب الأوضاع لصالح التحكيم المصري.
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