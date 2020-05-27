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محافظات

بسبب كورونا.. تاجيل الاحتفالات بمولد السيدة العذراء بسمالوط لأجل غير مسمى

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اعلن القس داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط وطحا الأعمدة للأقباط الأرثوذوكس في شمال المنيا، تاجيل الاحتفالات السنوية بذكري مرور العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير في شرق النيل، والمعروف بمولد السيدة العذراء لأجل غير مسمي وذلك بعد ادراجها في رحلة الحج المسيحي العالمي 

 اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن الأربعاء الماضي عن الانتهاء من المرحلة الأولي من خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه.

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كما سيتم البدء بالمرحلة الثانية بتكلفة 5 ملايين جنية، مقدمة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

و تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماع لجنة مشروع أحياء مسار العائلة المقدسة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وديوان عام وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس عادل الجندى مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، والدكتور جمال مصطفي نائب رئيس المجلس الأعلى لشئون الاثار القبطية والإسلامية واليهودية، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، وممثلو الجهات المعنية.

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