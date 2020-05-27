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تعليم

تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى أسيوط

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:12 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسيوط - أرشيف
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إيهاب عمر
 أكد الدكتور محمد سيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه جار الإنتهاء من مراجعة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 بكنترول أسيوط، وذلك بعد تسلم الأبحاث الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمة بمحافظة أسيوط وتقييمها وفقا للقواعد التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

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وأضاف سيد ان امتداد اجازة عيد الفطر المبارك كانت سببا في تاخر الانتهاء من رصد ومراجعه النتيجة مشيرا إلى انه من المتوقع اعتمادها واعلانها مع مطلع الأسبوع القادم.



وأشار إلى أنه فور اعتمادها من محافظ أسيوط سيتم إعلان أوائل المحافظة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، وكذلك إعلان أوائل الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط حيث تشمل مديرية التربية والتعليم بأسيوط 11 إدارة تعليمية ب 11 مراكز، ويعقبها إعلان النتيجة للطلاب بنشرها علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، منوهًا أنه لا صحة لما يتم  تداولة من نتائج للشهادة الإعدادية على موقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك".

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد أعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020  بداية شهر فبراير الماضي بنسبة نجاح 76.2%، وذلك بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، ومحمد النمر مدير التعليم الفنى، مشيدًأ بمستوى امتحانات الشهادة الإعدادية، وبنتيجة الامتحانات والتى عكست مستوى الطلاب، مشيرًا إلى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف المراحل التعليم وخاصة التعليم القبل الجامعى، فضلًا عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج، وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات الحديثة.
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