تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى أسيوط

أكد الدكتور محمد سيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه جار الإنتهاء من مراجعة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 بكنترول أسيوط، وذلك بعد تسلم الأبحاث الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمة بمحافظة أسيوط وتقييمها وفقا للقواعد التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بأسيوط.





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وأضاف سيد ان امتداد اجازة عيد الفطر المبارك كانت سببا في تاخر الانتهاء من رصد ومراجعه النتيجة مشيرا إلى انه من المتوقع اعتمادها واعلانها مع مطلع الأسبوع القادم.













وأشار إلى أنه فور اعتمادها من محافظ أسيوط سيتم إعلان أوائل المحافظة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، وكذلك إعلان أوائل الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط حيث تشمل مديرية التربية والتعليم بأسيوط 11 إدارة تعليمية ب 11 مراكز، ويعقبها إعلان النتيجة للطلاب بنشرها علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، منوهًا أنه لا صحة لما يتم تداولة من نتائج للشهادة الإعدادية على موقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك".



