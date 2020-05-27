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رياضة

مصدر بالجبلاية: تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:11 م
محمود سعد
محمود سعد
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يسري غازي
كشف مصدر رفيع المستوى داخل اتحاد الكرة عن نتيجة مسح كورونا الخاص  بالدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية .

وقال المصدر إن نتيجة مسح فيروس كورونا للدكتور محمود سعد أظهرت إيجابية العينة المدير الفني للجبلاية ويحتاج إلى الرعاية الصحية.

قال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. الدكتور محمود سعد بذل مجهودا كبيرا فى الآونة الأخيرة فى ملف المدربين العالقين فى الخارج وعودتهم إلى البلاد وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة. 

تابع.. الدكتور محمود سعد تعرض الى الإرهاق والتعب ولازم الفراش وتم إجراء مسحة له والكشوفات الطبية الاطمئنان عليه.


كان الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة قد طمأن محبيه على حالته الصحية بعد تعرضه الى وعكة صحية واجراؤه مسحة خاصة بفيروس كورونا وتوجه بالشكر على أسئلتهم ومحاولات الاطمئنان عليه بعد غيابه عن مزاولة عمله داخل الجبلاية إثر تعرضه الى الإرهاق والتعب.

وتعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لوعكة صحية  طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا ، حيث قام بمتابعة حالته الصحية الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الذي أجرى له كافة الاختبارات للاطمئنان عليه.


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