الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة بنفس ضوابط عيد الفطر

قالت وزارة الأوقاف إن صلاة الجمعة المقبلة ستكون في مسجد السيدة نفيسة بنفس ضوابط عيد الف طر المبارك .





و قدمت الوز ارة ل لإعلاميين اعتذار عن عدم تمكنها من استقبالهم بالمسجد عدا فريق العمل المكلف الصلاة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون .



وكان الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف كشف ل " صدى البلد " سبب اختيار مسجد السيدة نفيسة لنقل صلاة العيد عبر التلفزيون والإذاعة .



وأكد طايع إن مسجد عمر بن العاص خصص لنقل بث صلاة التراويح ثم انتقل بث صلاة التهجد من الجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية في العشر الأواخر من رمضان وحتى نهاية الشهر ُ، ولم يتم الاستعانة بأي مسجد من مساجد آل البيت رضوان الله عليهم جميعا وكان يجب الاستعانة بأحد هذه المساجد خلال هذه الأزمة التي تجتاح العالم لعل الله يرفع هذا البلاء .



واضاف طايع فقررنا الاستعانة بمسجد السيدة نفيسة في صلاة العيد واول صلاة جمعة دون مساجد آل البيت الاخرى وذلك لعدة اسباب منها نظرا لموقعه المتميز والذي يسهل التحكم فيه وإحكام السيطرة عليه وتأمينه.



اما السبب الثاني ومن باب التقرب إلى الله من خلال السيدة نفيسة رضوان الله عليها لعل الله يكشف عنا وعن الأمة الإسلامية فيروس كورونا .



وقالت وزارة الأوقاف أنه سيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد ، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات ، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد ، و تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات ، أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورونا وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار ، على النحو الذي فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .

