بـ 250 مليار جنيه| صندوق الإسكان يعلن الانتهاء من 650 ألف وحدة "اجتماعي"

أكدت المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن توفير وحدات سكنية للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل يعد الهدف الاساسى لعمل الصندوق.





وقالت عبد الحميد خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، إنه منذ بداية عمل الصندوق فى النصف الثانى من عام 2014 تم البدء فى إنشاء وحدات 90 مترا كاملة التشطيب، مضيفة أنه منذ 2014 وحتى اليوم تم انشاء 650 ألف وحدة إسكان اجتماعى.





وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن المتوسط العام لمساحة وحدات الإسكان الاجتماعى عالميا 60 مترا.





إقرأ ايضا: الإسكان: طرح وحدات جديدة بمحافظات الصعيد والوجه البحري الأسبوع المقبل.. فيديو





وأوضحت مى عبد الحميد، أن الدولة تستهدف انشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 200 مليار جنيه، كانشاءات فقط، و50 مليار جنيه للمرافق.





وأكدت مى عبد الحميد أن الصندوق يجهز لإنشاء 250 ألف وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة.