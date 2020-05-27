تويتر تتلقى أول ضربة بعد تهديد ترامب بالغلق

تسبب هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "تويتر" في هبوط سهمه في مؤشر داو جونز الأمريكي.





وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، انهى مؤشر داو جونز الجلسة على ارتفاع بنحو 500 نقطة مع زيادة التفاؤل بشأن فتح الاقصاد، فيما تراجع سهم "تويتر" بنحو 2.8% بفعل تهديدات الرئيس الأمريكي.





وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بتنظيم مواقع التواصل بالقوة أو حتى بإغلاقها بعد أن طبق موقع "تويتر" خاصية تدقيق الحقائق على تغريدتين من تغريدات الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع.





وقال ترامب يوم الأربعاء:"يشعر الجمهوريون بأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين تمامًا. سننظمها بالقوة أو نغلقها قبل أن نسمح بحدوث ذلك". واتهم صناعة التكنولوجيا بمحاولة التدخل في انتخابات عام 2016، قبل تكرار ادعاء لا أساس له بشأن تزوير الناخبين الناشئ عن صناديق الاقتراع بالبريد.





فيما لم يصدر أي رد عن "فيسبوك" او "تويتر".