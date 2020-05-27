جونز هوبكنز: حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تكسر حاجز الـ 100 ألف





لكن استطلاعًا جديدًا أظهر أن نصف الأمريكيين غير متأكدين من أنهم سيحصلون على اللقاح في حالة توفر اللقاح.





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وحتى نهاية مارس ، سجلت الولايات المتحدة حوالي 4000 حالة وفاة.





لكن الرقم أخذ منحى تصاعديًا حادًا في أبريل ، عندما قتل المرض ما يقرب من 60،000 أمريكي ، واستمر بوتيرة أبطأ ولكن لا تزال مدمرة.





وتواصل الدول إعادة فتح اقتصاداتها بحذر بينما تحاول السيطرة على عدد الإصابات الجديدة ، والعلاج في المستشفيات والوفيات.





وفي ولاية نيويورك، حيث توفي ما يقرب من 30،000 شخص ، بدأت لونج ايلاند في رفع الاغلاق يوم الأربعاء ، تاركة مدينة نيويورك باعتبارها المنطقة الوحيدة المتبقية مغلقة بشكل أساسي.





وفي كاليفورنيا ، يُسمح بإعادة فتح صالونات الحلاقة وصالونات الشعر في معظم أنحاء الولاية.