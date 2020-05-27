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أخبار العالم

جونز هوبكنز: حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تكسر حاجز الـ 100 ألف

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:53 م
وفيات كورونا في امريكا
وفيات كورونا في امريكا
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على صالح
تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الولايات المتحدة 100000 اليوم الأربعاء، وفقًا لـ NBC ونيويورك تايمز، نقلا عن جامعة جونز هوبكنز 

لكن استطلاعًا جديدًا أظهر أن نصف الأمريكيين غير متأكدين من أنهم سيحصلون على اللقاح في حالة توفر اللقاح.


وحتى نهاية مارس ، سجلت الولايات المتحدة حوالي 4000 حالة وفاة. 

لكن الرقم أخذ منحى تصاعديًا حادًا في أبريل ، عندما قتل المرض ما يقرب من 60،000 أمريكي ، واستمر بوتيرة أبطأ ولكن لا تزال مدمرة.

وتواصل الدول إعادة فتح اقتصاداتها بحذر بينما تحاول السيطرة على عدد الإصابات الجديدة ، والعلاج في المستشفيات والوفيات. 

وفي ولاية نيويورك، حيث توفي ما يقرب من 30،000 شخص ، بدأت لونج ايلاند في رفع الاغلاق يوم الأربعاء ، تاركة مدينة نيويورك باعتبارها المنطقة الوحيدة المتبقية مغلقة بشكل أساسي. 

وفي كاليفورنيا ، يُسمح بإعادة فتح صالونات الحلاقة وصالونات الشعر في معظم أنحاء الولاية.
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