AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد شهرين من انسحاب ترامب.. أمريكا تقرر إنهاء إعفاءات العقوبات النووية الإيرانية

الخميس 28/مايو/2020 - 04:13 ص
امريكا
امريكا
Advertisements
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنهاء آخر ما تبقى من إعفاءات وردت في الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن العقوبات على إيران.

وقال بومبيو في بيان اليوم الخميس، إنه بموجب ذلك يتم إلغاء بنود رئيسية كان القصد منها تحويل طموحات طهران النووية نحو الاستخدام المدني للطاقة، مشيرا إلى أن تلك الإعفاءات من العقوبات سمحت في السابق للشركات الأوروبية والصينية والروسية بالعمل في المنشآت النووية الإيرانية دون التعرض للعقوبات الأمريكية.

وأوضح أنه "كان الهدف من تلك المشروعات أن تشمل إعادة استخدام المواقع النووية لأغراض سلمية وتحسين البنية التحتية لضمان الامتثال للوائح السلامة"، لكن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقولون إن "ذلك سمح لطهران بمواصلة جهودها للحصول على سلاح نووي".

وكتب بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر": "انتهى اليوم الإعفاء من العقوبات على المشروعات المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة في إيران، والتي تدخل حيز التنفيذ خلال 60 يومًا"، مضيفا أن "التصعيد النووي المستمر لإيران يؤكد أن هذا التعاون يجب أن ينتهي، كما أن المزيد من محاولات الابتزاز النووي الإيراني لن يؤدي إلا لمزيد من الضغط على طهران".

وكان يتم تجديد هذا الإعفاء كل 60 يوما منذ انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، وهو الاتفاق الذي كان قد أبرم في عام 2015 بتوجيه من الرئيس السابق أوباما.

ومنذ انسحابها من الاتفاق، أعادت إدارة ترامب فرض العقوبات على إيران كجزء من حملة تكثيف الضغوط على قادة طهران لمنعهم من حشد القدرات النووية وتمويل الجماعات المسلحة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لكن إدارة ترامب كانت قد سمحت بإعفاءات لبعض الدول بالتعاون مع إيران بموجب بعض البنود الواردة في الاتفاق بما سمح لتلك الدول باستيراد النفط الإيراني.

وردت إيران على العقوبات الأمريكية بمزيد من تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المسموح به بموجب الاتفاق.

وجددت إدارة ترامب الإعفاءات الأخيرة في 30 مارس، ويقترب انتهاء صلاحيتها في نهاية الشهر الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. وتوجه ضربة قوية لـ الاتفاق النووي

أمريكا تخير إيران: إما الحوار معنا وإما الانهيار الاقتصادي

ترشيحاتنا

مواطن سعودي ينقل لـ صدى البلد الأجواء في المملكة بعد قرار رفع الحظر

الصحة: نفعل إجراء ضد كورونا مع الأطقم الطبية لا يطبق عالميا

تعرف على وظيفة فلتر الزيت في السيارة وضرر إهماله

اخترقوا الحظر.. القبض على 3 مصريين في الكويت للاتجار في المخدرات

دعاء قضاء الدين.. ردد هذه الأدعية يوميا لتفريج همك

ارتفاع غير مسبوق .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير