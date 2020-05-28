بعد رفع حظر كورونا.. قرار جديد لسلطنة عمان بشأن رحلاتها الجوية

تستعد الخطوط الجوية العُمانية لإطلاق رحلاتها الجوية المجدولة وسط عدد من التدابير الاحترازية المكثفة على مستوى عملياته بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والمنظمات الدولية ذات الاختصاص.

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كما يواصل الناقل الوطني مراجعة وتقييم كافة الإجراءات وطرق السفر المستقبلية لضمان أقصى حماية ممكنة للأطقم الجوية والضيوف المسافرين ليشمل ذلك أولئك العابرين من مسقط إلى وجهاتهم النهائية.

وحول الإجراءات الاحترازية التى اعتمدها الطيران العماني فى خطته، فإنه يوفر للأطقم الجوية المستلزمات الوقائية الضرورية والتي تشمل الأقنعة الواقية والقفازات ومعقمات اليدين المعتمدة من قبل السلطات الصحية.





وسيرتدي طاقم الضيافة الجوية فور مباشرة الرحلات المجدولة رداءً واقيًا يغطي الجسد بالكامل لتوفير الحماية القصوى لهم.





كما سيتم موافاتهم بكل المستجدات والتطورات المتعلقة بجائحة كوفيد-١٩ إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الأطقم الجوية بتطبيق كافة التوصيات والتدابير الوقائية عند قيامهم بالسفر أو خلال التوقف وكذلك عند قضاء فترة الحجر الصحي الملزمة بعد كل رحلة.

كما يتابع فريق مختص، أفراد الأطقم الجوية خلال فترة الحجر الصحي المقررة لمتابعة أوضاعهم وسلامتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، والتأكد من إلتزامهم باتباع الأنظمة الموضوعة والامتثال بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الجانب، يقوم فريق مختص بعزل المضيفات القاطنات في مباني العمل المشتركة إلى شقق منفردة في سكن مخصص للحجر الصحي. كما يتابع فريق من الأطباء ومسؤولي الرعاية العمالية بقية الأطقم الجوية التي تقضي فترة الحجر الصحي المنزلي مع أسرهم للتأكد من إلتزامهم بإجراءات الحجر المحددة.

ويبقى الناقل الوطني على أهبة الجاهزية لتسيير المزيد من الرحلات غير المجدولة حسب ما تقتضيه الحاجة، وحتى مباشرة عملياته الاعتيادية المجدولة، وبعد تصريح الجهات المنظمة.

الإجراءات الوقائية المتبعة تم اعتمادها وتقييمها من قبل السلطات المختصة، هذا ويعمل الطيران العماني جنبًا إلى جنب مع الجهات المختصة ذات العلاقة محليًا ودوليًا لتبني أي توصيات جديدة من شأنها رفع وتحسين مستويات السلامة والوقاية للأطقم الجوية والضيوف المسافرين.

وأعلنت اللجنة العليا للتعامل مع وباء كورونا في سلطنة عمان، الأربعاء، عن رفع الإغلاق عن محافظة مسقط بدءا من الجمعة الموافق الـ 29 من مايو.

وفي الثامن من أبريل الماضى، قررت اللجنة حظر الانتقالات من وإلى مسقط، على خلفية انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد – 19).

وقررت اللجنة اليوم أيضا، عودة ما لايقل عن 50% من موظفي القطاعات الحكومية للعمل، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.