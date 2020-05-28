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محافظات

اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية عبر ميناء سفاجا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:18 ص
اليوم.. انتهاء الحجر
اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية
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إبراهيم جادالله
قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إن فترة الحجر الصحى للعائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا البحرى قادمين من ميناء ضبا ستنتهي اليوم، الخميس، حيث سيغادرون صباح اليوم الحجر الصحى بالمدينة الجامعية بالغردقة بعد التأكد من سلبية عيناتهم، والذين يبلغ عددهم 423 شخصا.


وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان أن الأطقم الطبية المرافقة لهم داخل المدينة الجامعية التابعة لكلية التربية بالغردقة قامت بأخذ العينات منهم للتأكد من سلبيتها استعدادا لمغادرتهم، موضحا أن العائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا، اليوم، الخميس، يكونوا قد أتموا أسبوع الحجر الصحي المتبع بعد تقليص مدة الحجر للعائدين من الخارج من 14 يوما إلى أسبوع.




كان ميناء سفاجا البحري استقبل مساء الأربعاء الماضى الموافق 20 مايو، العبارة القاهرة قادمة من ميناء ضبا السعودي، تقل على متنها قرابة 423 راكبا مصريا كانوا عالقين بميناء ضبا السعودى، بعد توقف الحركة الملاحية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

 
وتعد رحلة العبارة القاهرة من ميناء ضبا السعودى لسفاجا الرحلة الثانية لها، حيث وصلت من قبل نهاية أبريل الماضي وعلى متنها 152 راكبا من العالقين بميناء ضبا السعودي.

 
وكان في استقبال العائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا البحري، فرق طبية مدربة لأخذ عينات منهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك اتباع الإجراءات الاحترازية لهم من خلال عمليات تعقيمهم وتعقيم متعلقاتهم الشخصية، وتم نقلهم بعد ذلك في أتوبيسات مكيفة للمدينة الجامعية بمدينة الغردقة التابعة لكلية التربية، وتسكينهم في غرف مجهزة.

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