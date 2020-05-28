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أخبار العالم

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل حالتي إصابة وافدتين من الخارج

الخميس 28/مايو/2020 - 10:11 ص
الصين
الصين
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الخميس/ عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن حالتي إصابة وافدتين من الخارج تم تسجيلهما في شنجهاي ومقاطعة "فوجيان"، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82995 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي- أنه تم أمس تسجيل 5 حالات يشتبه في اصابتها بالفيروس، فيما خرج 8 مرضى من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78288 شخصا، بينما انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بواقع شخص واحد إلى 4 أشخاص.

وأضافت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1734 حالة وافدة من الخارج، خرج منها 1688 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، مشيرة إلى أن 5641 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، فيما تم أمس تسجيل 23 حالة جديدة دون أعراض.

وتابعت اللجنة أنه حتى يوم أمس، تم تسجيل 1066 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و441 حالة إصابة مؤكدة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج 1034 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو 419 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.
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