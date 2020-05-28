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أخبار العالم

بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة.. محتجون يشعلون حريقاً ضخماً في مدينة منيابوليس الأمريكية.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 02:55 م
محتجون يشعلون حريقا
محتجون يشعلون حريقا في مدينة منيابوليس الأمريكية
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قسم الخارجي
أضرم محتجون حريقًا هائلًا في بناية بمدينة منيابوليس في ولاية منيسوتا الأمريكية، في خضم احتجاجات مستمرة منذ الأمس بعد مقتل رجل أسود على يد رجل شرطة. 

وأطلقت شرطة مدينة منيابوليس، قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين وذلك لليلة الثانية على التوالي، عقب مقتل رجل أسود شوهد في تسجيل مصور مطروح على الأرض ويضغط ضابط أبيض بركبته على عنقه حتى مات.‭

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وطالبت رئيس البلدية جيكوب فراي، بتوجيه اتهامات جنائية للضابط الأبيض الذي ظهر في فيديو قتل الرجل الأسود.

وقرّرت الشرطة الأمريكية فصل الضابط المذكور وثلاثة آخرين ظهروا فى فيديو اعتقال الشاب الأسود بولاية فلويد، وفتح مكتب التحقيقات تحقيقا في الواقعة.

وعن ذلك، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "تويتر" أنه طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي "الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدًا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".
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