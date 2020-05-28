القبض على 5 خفراء وفني لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في المنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 5 خفراء وفنى يقومون بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل محطة محولات كهرباء بنى مزار وتم ضبطهم والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر.

تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمديريه تلقيه بلاغا من مباحث الكهرباء تفيد بورود معلومات، بقيام خفراء وفنى بمحطة محولات كهرباء بنى مزار بالتنقيب عن الآثار وذلك قطعة ارض مملوكة لأحدهم، وملاصقة لمبنى المحطة مما يشكل خطرا كبيرا على المحطة .





:اقرأ أيضًا

ضبط مطعمين وسيارات نقل ركاب خالفوا قرارات الحظر



تم تقنين الإجراءات، واستخدام إذن النيابة والتصاريح اللازمة، وتم الحصول علي تسجيلات صوتية بين المتهمين الذين تم ضبطهم وهم "ع - م"، صاحب الأرض الملاصقة، خفير بشركة نقل الكهرباء، وابن عمه "م - أ" خفير بشركة نقل الكهرباء، "م - ح"، خفير، " ر - ر " ، 41 سنة، مقيم بمطاى فنى بمحطة بنى مزار، "ا. ر" فني بمحطة بني مزار، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب وضبط بحوزتهم 2 موتور شفط مياه وسلالم وخشب بجوار المحطة.

وتم تحريز أدوات الحفر، وضبط المتهمين وبحوزتهم على تسجيلات صوتية بين المتهمين الخمسة

وتم عمل محضر بالواقعة تحت رقم 4190 إداري بنى مزار وتم عرضهم على النيابة العامة التى قررت احتجازهم على ذمة التحقيق .