شاركت في 22 عملا فنيا واعتزلت التمثيل.. تعرف على الطفلة هند حسني صاحبة جملة تاخد واحدة.. فيديو

مقطع فيديو قصير لا تتعدى مدته دقيقتين ظهر فيه مقدم المحاور الشهير مفيد فوزي وهو يحاور طفلة خفيفة الظل، سألها ألا تخافي من زيادة الوزن وهي تتناول الحلوى أجابته "تاخد واحدة؟"، ليعيد الطفلة التي ظهرت في الفيديو إلى الأذهان مجددا بعد غياب عن الشاشة دام لعدة عقود.

الطفلة التي ظهرت في مقطع الفيديو هي الفنانة هند حسني، التي قدمت عدة أدوار في طفولتها، أمام أبرز الفنانين في الثمانينيات، وجاء لقائها مع مفيد فوزي بعد اشتراكها في مسرحية (هالة حبيبتي) ضمن عدد من الأطفال المشاركين، وحملت اسم (طفلة نمرة 5).





35 عاما مرت على تقديم مسرحية "هالة حبيبتي" للفنان الراحل فؤاد المهندس، أعادها مقطع الطفلة هند حسني ومفيد فوزي إلى البحث عن الأطفال المشاركين بها مرة أخرى، وكانت قد ظهرت هند في حوار تليفزيوني قبل أربعة سنوات، تحدثت فيه عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية وأبرز المواقف التي تعرضت لها خلال تصوير مسرحية "هالة حبيبتي".





وتخرجت هند حسني من كلية الآداب قسم المسرح، وبعد تمثيلها في مسرحية "هالة حبيبتي" انتظرت أن يعرض عليها المخرجون أدوارا لتقدمها، ولكن لم توفق، على الرغم من براعتها في التمثيل في طفولتها والذي ظهر خلال تقديمها لدورها بمسرحية "هالة حبيبتي".





كانت هند حسني واحدة من مجموعة أطفال شاركوا بالمسرحية، وكان لهذا الدور تأثير كبير في حياتهم الشخصية، فعلى حد وصف هند تعلموا من الفنان الراحل فؤاد المهندس الالتزام والاحترام، أما على المستوى الشخصي، فقد تعلمت هند تحمل المسئولية على الرغم من أن عمرها خلال تصوير المسرحية كان خمسة أعوام، وهذا ما جعلها تستطيع الموازنة بين مواعيد التصوير خلال الدراسة.





وروت هند حسني موقفا طريفا تعرضت له خلال تقديم مسرحية "هالة حبيبتي" بالإسكندرية، فكانوا مجموعة من الأطفال برفقة الأهل، وعند سفرهم إلى الإسكندرية قرروا إجراء جولة بالمدينة أولا، ولسوء الحظ ضلوا الطريق.





وتقول هند: "إحنا كنا مسافرين إسكندرية وكنا بنعرض المسرحية لمدة يوم واحد، روحنا واشترينا حاجات وأمهاتنا كانوا معانا وتوهنا ووصلنا تسعة إلا عشرة، وأنا طفلة نمت ع السرير والمفروض سناء يونس تقول نمرة 5 فين المفروض أقوم، وفضلت تنده وأنا نمت".





وخاف المهندس على أن يكون قد أصابها ضرر، فطلب غلق الستار، وتقدم أحدهم خلف الستار واقترب من هند بعصا، فاستيقظت وقالت السيناريو للدور بأكمله في لحظة واحدة.





مسرحية "هالة حبيبتي" ليست العمل الوحيد التي شاركت فيه هند حسني وهي طفلة، فسبق ومثلت في 22 عمل فني، وكان أولها فيلم "المطاردة الأخيرة" مع الفنان عزت العلايلي والفنانة ليلى علوى، وكانت حينها في الثالثة والنصف من عمرها، ولكن في شبابها آثرت هند الحياة الأسرية والاستقرار مع زوجها وابنائها عن الاستمرار أو السعي في مجال التمثيل.