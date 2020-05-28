الإخوان تستغل بيانات نقابتكم.. غضب فى السوشيال ميديا بسبب نقابة الأطباء ومنى مينا

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى الدكتورة منى مينا ونقيب الأطباء بسبب تصريحاتهما الأخيرة ومحاولتهما إظهار الأطباء فى صورة لا تليق بهم.





قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "جاء نقيب الأطباء بمكاسب انتخابية ومن خلفه مجموعة من الشيوعيين، والدكتورة منی مینا التي تدير النقابة من منزلها من خلال الإثاريين الموجودين بمجلس النقابة".





وأضاف: "من الواضح أنها تستغل ضعف شخص النقيب وعدم قدرته على المواجهة لتشويه صورة الأطقم الطبية وإظهارهم بالمظهر الانتهازي الضعيف المهزوم الذي يهرب من ميدان المعركة ويطالب بالامتيازات وإجراءات حماية غير معتادة على الرغم من كل ما تقدمه الدولة، إلى أن أصبحت تصرفات وتصريحات بيانات النقابة ومحركتهم ( منی مینا ) هي المادة التي يستخدمها الإخوان لتشويه صورة مصر".





وقال آخر: "هل يستحق الأطباء ذلك رغم ما يقدمونه من تضحيات وجهود لمكافحة الوباء، وهل أصبح عدد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة داخل النقابة وخارجها هم من يرسمون الصورة الذهنية للأطباء في أعين المصريين".



