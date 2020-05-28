كورونا يعصف بالاقتصاد العالمي وتوقعات بـ 4000 مليار دولار خسائر..فيديو

قال محمد نجم الباحث الاقتصادى، إن الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار جائحة فيروس كورونا، بدأت من أواخر شهر فبراير.

وتابع نجم خلال مداخلة هاتفية بفضائية "اكسترا نيوز"، أن ذروة الأزمة الاقتصادية فى ظل كورونا، بدأت من منتصف مارس حتى منتصف إبريل الماضى، لافتا إلى أنه بداية من منتصف مايو الجارى بدأ تجاوز ذروة التأثير الاقتصادى بسبب كورونا.





وأوضح الباحث الاقتصادى، بأن فى أواخر مارس كان معدل فقدان الوظائف فى الولايات المتحدة من 5 لـ 6 مليون خلال اسبوع، وانخفض معدل فقدان الوظائف هذا الاسبوع إلى 2 مليون وظيفة.





وتشير بعض التوقعات الاقتصادية إلى أن تكلفة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ما بين ألفي مليار دولار إلى 4000 مليار دولار، إلى ما يعادل من 2 لـ 4.8 من اجمالى الناتج المحلى العالمى.