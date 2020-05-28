وليد أبو المجد لـ صدى البلد: دراما مسلسل خيانة عهد مترابطة وحقيقية

قال وليد أبو المجد ، أحد مؤلفي مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا، إن المسلسل حقيقي وواقعي، وأن الممثلين في العمل مختلفون عن أي عمل آخر شاركوا فيه.





وأضاف وليد أبو المجد، لـ "صدى البلد": " دراما المسلسل مترابطة، وحقيقية ومصرية فقد حرصنا على أنه لا يكون هنالك أي شيء متوقع في الحلقة، فنحن نجعل المتفرج يشعر أن هذه هي نهاية الشخصية ولكنه يكتشف أنها بدايتها وهنالك تحولات مستمرة، مثل البشر.





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وتابع: "كما أن الممثلين أنفسهم كانوا يعتقدون إنها نهاية تحولات شخصيتهم في المسلسل لكنهم كانوا يتفاجأون انها البداية، بجانب أنهم كانوا منبهرين بقفلات الحلقات".



