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فن

وليد أبو المجد لـ صدى البلد: دراما مسلسل خيانة عهد مترابطة وحقيقية

الخميس 28/مايو/2020 - 09:04 م
اسرة عمل المسلسل
اسرة عمل المسلسل
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آيه عاطف
قال وليد أبو المجد، أحد مؤلفي مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا، إن المسلسل حقيقي وواقعي، وأن الممثلين في العمل مختلفون عن أي عمل آخر شاركوا فيه.

وأضاف وليد أبو المجد، لـ "صدى البلد": "دراما المسلسل مترابطة، وحقيقية ومصرية فقد حرصنا على أنه لا يكون هنالك أي شيء متوقع في الحلقة، فنحن نجعل المتفرج يشعر أن هذه هي نهاية الشخصية ولكنه يكتشف أنها بدايتها وهنالك تحولات مستمرة، مثل البشر.

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وتابع: "كما أن الممثلين أنفسهم كانوا يعتقدون إنها نهاية تحولات شخصيتهم في المسلسل لكنهم كانوا يتفاجأون انها البداية، بجانب أنهم كانوا منبهرين بقفلات الحلقات".

أما عن مؤلفي المسلسل قال: "نحن أربعة مؤلفين للمسلسل تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار وليد أبو المجد، وأمين جميل ومحمد أبو السعد، نحن فريق عمل متفهمين جدًا ونذاكر سويًا لا نريد أن نقدم مجرد عمل، نريد أن نقدم مسلسل يعيش لسنوات طويلة". 
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