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أخبار العالم

رسميا.. ترامب يوقع على الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 28/مايو/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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القسم الخارجي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس على الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي. 


وقال البيت الأييض إن الرئيس الأمريكي وقع على أمر تنفيذي خاص بمواقع التواصل الاجتماعي. 


وصرح ترامب قبل التوقيع: "سنتغلب على أي مواجهات قانونية للأمر التنفيذي الخاص بمنصات التواصل". 


وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، قالت خلال مؤتمر صحفي إن الرئيس ترامب سيوقع أمر التنفيذ بخصوص مواقع التواصل الاجتماعى فى وقت لاحق اليوم.


وكان ترامب قد هدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية خلافه مع تويتر، وقال ترامب: "هذا سيكون يوما كبيرا ومهما لمواقع التواصل الاجتماعى، والعدل والصدق".


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