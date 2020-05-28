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فن

أصالة: ‏‎الأغنية جننتني.. خلتني أرقص وأفرح وأبكي بنفس الفيمتو ثانية.. تفاصيل

الخميس 28/مايو/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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شروق حمدى
حرصت الفنانة أصالة نصري على توجيه رسالة إلى الملحن محمد رحيم بسبب أغنيتهما الجديدة.

وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر  قائلة: "‏‎الأغنية جنّننتني.. خلّتني أرقص وأفرح وأبكي بنفس الفيمتو ثانية.. مبروك عليّا هذا العمل الّلي أكيد هيزيّن مسيرتي.. والكلام الكلام ياخمّود مو معقول.. كأنّه الّلي كتبه مجنون".


ورد محمد رحيم على رسالتها، قائلا: "‏يا حبيبتي يا صولا.. ربنا يخليكي ويزيدك من فضله، وأنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكي، وفعلا الغنوة دي أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبي، وراحت للى اعطيتها من روحها وقلبها واحساسها ما يصعب شرحه ولا وصفه، وأنا كمان الغنوة دي هتزين وتشرف مسيرتي، ومبروك عليا أنا إبداعك ".

وكان رحيم، قد أعلن عن تعاونه مع أصالة في وقت سابق عبر تدوينة على تويتر، بأغنية جديدة، قائلا :" عودة بقوة بعد 60 دقيقة حياة ومنازل وحبة ظروف مع الفنانة والانسانة اللى بعشقها وبعشق روحها وفنها في عمل جديد إن شاء الله، وبجد كلنا طايرين باللى حصل.. أصالة روح بتغني من السما وان شاء الله.. بنوعدكوا بمفاجأة كبيرة، كمية الفن اللى طلع منك كان مرعب".
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