بعد توقيع الأمر التنفيذي.. ترامب يكشف مصير حسابه على موقع تويتر

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، مصير حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ازمته مع الموقع الشهير.







وأكد ترامب أنه لن يغلق حسابه على موقع تويتر.





ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم ، أمرا تنفيذيا خاصا بمواقع التواصل الاجتماعي. وجاء الأمر الرئاسي على خلفية توجيه موقع تويتر "إنذارا" للرئيس الأمريكي بشأن تغريداته، ومن جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن موقع التواصل الاجتماعي الشهير "أظهر انحيازا ضد الرئيس ترامب، بينما لم يمارس الرقابة على الصين".





وهدد الرئيس الأمريكي، الاربعاء، بإجراءات تنظيمية أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تهديد تويتر الذي قد يعني تقييد حسابه إذا تكررت ما يعتبرها الموقع بأنها مخالفات.





وقال ترامب في مؤتمر صحفي، الخميس: "سأعمل على إصدار قوانين جديدة إضافة إلى الأمر التنفيذي بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي".





وأوضح أن الأمر التنفيذي بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي لن يجعلها فوق المسؤولية القانونية. وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة تطبيق الولايات المتحدة قوانينها المحلية مع منصات التواصل الاجتماعي.