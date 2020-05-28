يسرا: أصحابي أصيبوا بـ كورونا.. وعشت على فيتامين سي لحماية نفسي.. فيديو

كشفت الفنانة يسرا عن انتهاء فريق عمل "خيانة عهد" تصوير عمل المسلسل قبل الحلقة الأخيرة بيوم واحد فقط.
وقالت يسرا خلال استضافتها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، إنه فى ظل انتشار فيروس كورونا تم تقليل عدد فريق العمل خلف الكاميرات، لـ 155 شخصا فقط.
وأكدت يسرا، أن فريق العمل التزم تماما بإجراءات الوقاية ضد الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "كنا بنعمل اللى علينا.. عشت على فيتامين سي 1000 وكنت بستخدم مضمضة كل ساعة والمطهر باستمرار".
وأكدت يسرا أن فيروس كورونا سبب رعبا للجميع، وأن أصحابها فى إنجلترا أصيبوا بالفيروس ولكن تعالجوا منه".