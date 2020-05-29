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توك شو

عدت لزمن جميل .. يسرا تكشف كواليس أول لقاء مع عمر الشريف بعد وفاته

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:53 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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عبد الخالق صلاح
أكدت الفنانة يسرا ، أن إطلالتها الفرعونية في حفل الأوسكار، نالت إعجاب الجميع، مشيرة إلى أنها كانت أحد أعضاء لجنة تحكيم الأوسكار.

وتحدثت يسرا خلال استضافتها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، عن إطلالتها في إعلان رمضان قالت : قدمت الإعلان مع الراحل العظيم عمر الشريف منذ ٢٥ عامًا، مرددة: "تفاجأت عندما علمت أنه قد مر عليه كل تلك السنوات، وعندما بدأت في التصوير هذا العام  شعرت وكأنني عدت لزمن البلاتوهات الجميل القديمة".

ولفتت يسرا أنها تتذكر كل تفاصيل الإعلان القديم، قائلا: "أتذكر الملابس التي كنت أرتديها، وعندما شاهدت إعلان هذا العام وجدتني لم أختلف كثيرا وهذا ما أسعدني" .

وتحدثت يسرا  عن تصوير مسلسلها الأخير خيانة عهد، فى ظل انتشار فيروس كورونا وانه تم تقليل عدد فريق العمل خلف الكاميرات، لـ 155 شخصا فقط.
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