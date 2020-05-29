تقارير: تحديد موعد مباراة العودة بين بايرن ميونخ وتشيلسي من اليويفا

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن تحديد موعد مبدئي لمواجهة إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، بين بايرن ميونخ وضيفه تشيلسي الإنجليزي على ملعب "أليانز أرينا".





وأقيمت مباراة الذهاب فى لندن في شهر فبراير الماضى وحقق الفريق البافاري فوز عريض بثلاثية نظيفة ليتم تأجيل المنافسة بعد ذلك لأجل غير مسمى.





وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ، من المتوقع أن يستضيف تشيلسي، فى الثامن من شهر أغسطس المقبل، فى إياب دور الـ16، من دورى الأبطال، بعدما قرر الاتحاد الأوروبى، إستئناف المسابقة فى شهر أغسطس المقبل.





وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب كثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.