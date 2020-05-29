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أخبار العالم

ترامب يسخر من كمامة صحفي وهكذا رد الأخير

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:45 ص
ترامب يسخر من كمامة
ترامب يسخر من كمامة صحفي وهكذا رد الأخير
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر لحظة سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من صحفي يرتدي كمامة وقائية من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.

وسخر رئيس أمريكا من مراسل صحفي فى البيت الأبيض بسبب الكمامة الوقاية وهو ما يكشف تناقضات ترامب حول العديد من القضايا التي يثير حولها الجدل. 

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وأثناء مؤتمر صحفي قال ترامب لمراسل البيت الأبيض "هل يمكنك خلع تلك الكمامة حتى استطيع سماعك" فرد الصحفي "سوف أتحدث بصوت عال يا سيدى".

وتابع ترامب "حسنًا لأنك تريد أن تكون صحيحًا سياسيًا تفضلو لكن حتى الجمهوريين لا يتبعون خطى الرئيس". 

وقال الصحفي "هذا لا يتعلق بالسياسة ليس الليبرالي ولا المحافظ هذه ليست قضية ليبرالية محافظة هذه مسألة حول كيف أحمي جيراني كيف أحمي الناس الذين أحبهم كيف أحمي الأشخاص الذين لا أعرفهم حتى".

وقال موقع CNN أن ترامب لا يرتدي الكمامات الواقية ويظهر نفسه كأنه لا يبالي بنصائح منظمة الصحة العالمية.



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