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رياضة

جمال الحاجي: بلرخيصة وأمير مسعود ضحايا غياب التأمين الإجباري فى الدورى التونسي

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:37 م
جمال الحاجي
جمال الحاجي
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يسري غازي
علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى على غياب بند التأمين الإجباري عن عقود اللاعبين فى تونس والدوريات العربية والإفريقية.
 
قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"موضوع التامين موجود و قيد الدراسة فى الدورى التونسي عند بعض الجمعيات كجمعية اللاعبين القدامى او اللاعبين المحترفين بتونس لكن هذه الجمعيات في حد ذاتها غير ناشطة بانتظام ويجب أن يتم تفعيله من الجهات الرسمية وهذا جانب مظلم في ما يسمى بكرة القدم المحترفة في تونس و اظن في كامل الوطن العربي وأفريقيا".

تابع:"  منظومة الاحتراف منظومة ضعيفة و لا وجود للاحتراف فى الدوريات العربية  والإفريقية مثلما هو الشان في اوروبا. 

أشار إلى أن بند التأمين الإجباري وغيابه عن عقود اللاعبين فى الدوريات العربية والافريقية خاصة تونس أهدر حقوق العديد من اللاعبين الذين تعرضوا الى الموت والاصابة ايضا ومنهم لاعبين دوليين.

أضاف:" عديد من الأمثلة للاعبين التوانسة الذين كانوا ضحايا غياب بند التأمين الإجباري ولم يحصلوا على أية حقوق مالية أشهرها امير الحاج مسعود لاعب النادي الصفاقسي الذى تعرض لاصابة بالغة مع نادي قوافل قفصة فى الدورى التونسي".

شدد على أن موت الراحل الهادي بلرخيصة نجم تونس على ارضية الملعب في مباراة الترجي امام نادي ليون الفرنسي تعتبر هى الواقعة الأشهر  أيضا وفي السنة الفارطة اصابة حارس النادي الافريقي عاطف الدخيلي بعد اصطدامه بلاعب تسبب بكسر في الوجه ابعده سنة كاملة الى جانب اللاعب فواى الكاميروني.
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