الداخلية: ضبط 754 قضية تموينية و160 مخالفة لقرار غلق المحال والمطاعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق.





يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والتى من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 754 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، و160 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.



