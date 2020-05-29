AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: ضبط 754 قضية تموينية و160 مخالفة لقرار غلق المحال والمطاعم

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:40 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والتى من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 754 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، و160 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ١٠٨٤ مخالفة غلق للمقاهى والمحال وإغلاق ٣١٢ مركزا تعليميا خلال ٢٤ ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 190 قضية مختلفة في مجال غلق المحال و7 مراكز تعليمية

الداخلية: ضبط 185 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم في توقيت الحظر

لمواجهة كورونا.. الداخلية تغلق 20 مركزا تعليميًا خلال 24 ساعة

خالفوا قرار الحظر.. الداخلية تضبط 392 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم

استغلال أزمة كورونا.. ضبط 202 قضية احتكار للسلع والتلاعب في أسعارها

ترشيحاتنا

لو عندك أعراض كورونا.. بهذه الطريقة يمكنك معرفة أقرب مستشفى لـ منزلك

محمد يوسف: فوجئت بطفل حاول ضربي انتقاما للمنسي.. فيديو

بدون محاكمة.. كوريا الشمالية تعدم زوجين حاولا الهروب من الحجر الصحي

الأرصاد: طقس السبت لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا.. والقاهرة تسجل 29 درجة

عمرو جمال يثير الجدل عبر انستجرام: أنا هو منقذي

اتعلم لغة جديدة وأنت فى المنزل.. أفضل تطبيقات اللغات

AdvertisementS

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا