من ضمنها امتحانات الثانوية.. اتجاه برلماني لتأجيل خطة التعايش مع كورونا









وأوضح حجازي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فترة الذروة ستسمر خلال الأسبوعين القادمين، وفقا لتصريحات المستشار الصحي لرئيس الجمهورية، معلنا تأييده لتأجيل خطة التعايش لحين انحسار الفيروس منعا لتفاقم الأزمة وزيادة حالات الإصابة.









وأضاف النائب أن حالات الإصابة اليومية تخطت الألف وفي طريقها للتضاعف خلال فترة الذروة، الأمر الذي يدعو للحذر وتجنب كارثة نزول واختلاط المواطنين بالشوارع، مطالبا الحكومة بتأجيل خطتها للتعايش، حفاظا على صحة المواطنين.









كما طالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة في حالة استمرار تزايد الإصابات، معربا عن أمله في انحسار تفشي الفيروس عقب انتهاء فترة الذروة، وهو أمر مرهون بقرارات الحكومة ووعي المواطنين.









وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، الجمعة، تسجيل 1127 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في مقابل 29 حالة وفاة، لتسجل مصر بعد مرور أكثر من 20 ألف حالة مصابة بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من تسجيل أول حالة.









وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

قال النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هناك اتجاهين داخل المجلس بشأن التعايش مع أزمة انتشار فيروس كورونا، الأول يطالب بتطبيق خطة التعايش لدعم الاقتصاد واستمرار الحياة، والثاني يطالب بتأجيل خطة التعايش لحين الانتهاء من ذروة انتشار الفيروس.