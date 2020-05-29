الفريق الطبي بمستشفى عزل العجمي يحتفل بـ العيد بين مصابي كورونا.. صور

قضى الفريق الطبي والعاملون بمستشفى العجمى النموذجي بالأسكندرية لعلاج مصابي كورونا ، وهو جعلهم يحيون أجواء العيد داخل المستشفى، لنشر حالة من البهجة والسعادة بين المصابين.





في ليلة العيد قام الفريق الطبي والعاملون بالمستشفى، بتوزيع كعك العيد على المرضى ولعب على الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.





وفي صباح يوم العيد أدى الفريق الطبي والعاملون وعدد من المرضى بالمستشفى، صلاة العيد بالساحة الخارجية للمستشفى، حيث التزم المصلون بالمسافات الآمنة فيما بينهم مع اتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة.





وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة المستشفى، أنهم حريصون بشكل كبير على تقديم الخدمة الطبية وواجبهم على أكمل وجه، وأن سعادتهم الحقيقية تكون مع كل مريض يتعافى ويخرج سالما إلى أسرته.





اقرأ أيضا:



