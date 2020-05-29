AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الفريق الطبي بمستشفى عزل العجمي يحتفل بـ العيد بين مصابي كورونا.. صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:37 م
مستشفى العزل بالإسكندرية
مستشفى العزل بالإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
قضى الفريق الطبي والعاملون بمستشفى العجمى النموذجي بالأسكندرية لعلاج مصابي كورونا، وهو جعلهم يحيون أجواء العيد داخل المستشفى، لنشر حالة من البهجة والسعادة بين المصابين.

في ليلة العيد قام الفريق الطبي والعاملون بالمستشفى، بتوزيع كعك العيد على المرضى ولعب على الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وفي صباح يوم العيد أدى الفريق الطبي والعاملون وعدد من المرضى بالمستشفى، صلاة العيد بالساحة الخارجية للمستشفى، حيث التزم المصلون بالمسافات الآمنة فيما بينهم مع اتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة المستشفى، أنهم حريصون بشكل كبير على تقديم الخدمة الطبية وواجبهم على أكمل وجه، وأن سعادتهم الحقيقية تكون مع كل مريض يتعافى ويخرج سالما إلى أسرته.

اقرأ أيضا:

جدير بالذكر أن مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، تم تخصيصها وتجهيزها من جانب وزارة الصحة لتكون المكان المخصص لعزل من يثبت إصابته بفيروس كورونا، في إطار خطة الدولة للحد من تفشي الفيروس ومنع انتشاره بعزل كل من يثبت إصابته بهذا الوباء.
الفريق الطبي بمستشفى عزل العجمي يحتفل بـ العيد بين مصابي كورونا.. صور
الفريق الطبي بمستشفى عزل العجمي يحتفل بـ العيد بين مصابي كورونا.. صور
الفريق الطبي بمستشفى عزل العجمي يحتفل بـ العيد بين مصابي كورونا.. صور
الفريق الطبي بمستشفى عزل العجمي يحتفل بـ العيد بين مصابي كورونا.. صور
الفريق الطبي بمستشفى عزل العجمي يحتفل بـ العيد بين مصابي كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار سارة بشأن مصابي كورونا في الإسكندرية.. تفاصيل

كيف عاش المصابون بفيروس كورونا أجواء شم النسيم داخل مستشفى العزل في الإسكندرية

رمضان في زمن الكورونا.. كيف احتفلت مستشفى العزل بالإسكندرية باستقبال الشهر الكريم؟

احتفالية لتعافي رئيس تمريض مستشفى العزل بالإسكندرية من كورونا.. فيديو

اقتربوا من التعافي.. نقل 12 مصابا بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبوقير

نقل 23 مصابا بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبو قير

ترشيحاتنا

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

ليست المرة الأولى.. الضابط الأمريكي المتهم بالاعتداء على المواطن الأسود ارتكب جريمة عنصرية في 2008.. صور

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

مشاهد جديدة.. لحظة طعن مختل عقليا لـ3 أشخاص في الزقازيق

برواتب مجزية.. القوى العاملة: توفير 15 فرصة عمل بالسعودية والإقامة مجانا

AdvertisementS

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

محتويات شنطة علاج كورونا في المنزل وكيفية الحصول عليها.. صور

ليبيا ومواجهة كورونا.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامة إجباريا بدءا من الغد

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

تفاصيل مقتل سيدة سعودية على يد خادمتها.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مشتبه بـ كورونا.. خطوات العزل المنزلي الصحيحة

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير