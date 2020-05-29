فلسطين تسجيل 11 إصابة كورونا و37 حالة شفاء

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 37 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في مدينة القدس.





وقالت الصحة فى فلسطين ، إن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 523 حالة، بنسبة 83.7% من عدد الإصابات الكلي.





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وأوضحت الوزارة الفلسطينية، أنه تم تسجيل 11 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية (10 في محافظة قلقيلية، وواحدة في الخليل) ليصل العدد الإجمالي للإصابات في جميع محافظات الوطن منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين إلى 625 إصابة، كالتالي: 319 في محافظة القدس، و245 في باقي المحافظات الشمالية، و61 في المحافظات الجنوبية.





وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 97 حالة، كالتالي: 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و42 في المحافظات الجنوبية.





وأكدت وزارة الصحة أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس "كورونا" حتى الآن هي 8 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.