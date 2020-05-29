الدقهلية الأولى فى تفعيل تطبيق صحة مصر وإيصال الأدوية للعزل المنزلي

أشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الصحة فى مكافحة وعلاج مصابى كورونا وخص بالذكر مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لدورها الفعال والبارز وتقدمها الملحوظ فى كافة المبادرات التى تخص صحة وسلامة المواطنين.









الصحة بالدقهلية منذ يوم أمس فى البدء فى تفعيل " تطبيق صحة مصر " وإيصال الأدوية اللازمة لعلاج حالات العزل المنزلى والتى جاءت نتيجة تحاليهم إيجابية للكورنا ولكن تشهد حالتهم استقرارا ملحوظا حتى يتسنى ترك اماكن شاغرة بالمستشفيات للحالات التى الأشد خطورة والتى بحاجه الى الأجهزة وعناية خاصة . وشرعت مديرية









فيما أثنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الجهود المبذولة من الفرق الطبية بمديرية الصحة بالدقهلية مؤكده دعمها الكامل لجيش مصر الأبيض فى حربه التى يخوضها ضد فيرس كورونا .









ووجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر لرئاسة مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان على دعمهم الكامل وتذليل كافة العقبات مؤكدا أن صحة الدقهلية تعمل على قلب رجل واحد ٱناء الليل وأطراف النهار من اجل صحة وسلامة المواطنين.









كما وجه وكيل الوزارة الشكر لكافة الفرق الطبية بالدقهلية ومعاونيهم لجهودهم الحثيثة وعملهم الدؤوب والمتواصل من اجل صحة وسلامة مواطنى الدقهلية .







