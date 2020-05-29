"آثار الإسكندرية": ارتداء الكمامة الطبية إلزاميا للعاملين بداية من الغد

أنهت منطقة آثار الإسكندرية الإجراءات الاحترازية التي ستعمل بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل بدء العمل بمختلف الإدارات التابعة لها بداية من غد السبت.





وقال محمد متولى مدير منطقة آثار الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إنه قد طالب جميع العاملين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وشدد مدير منطقة آثار الإسكندرية، على العاملين باتباع الإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامة الواقية إلزاميا وذلك اعتبارا من غد السبت.





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