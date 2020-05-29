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محافظات

"آثار الإسكندرية": ارتداء الكمامة الطبية إلزاميا للعاملين بداية من الغد

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:31 م
الإسكندرية
الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أنهت منطقة آثار الإسكندرية، الإجراءات الاحترازية التي ستعمل بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل بدء العمل بمختلف الإدارات التابعة لها بداية من غد السبت.

وقال محمد متولى مدير منطقة آثار الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إنه قد طالب جميع العاملين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد مدير منطقة آثار الإسكندرية، على العاملين باتباع الإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامة الواقية إلزاميا وذلك اعتبارا من غد السبت. 

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كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت عن إجراءات عاجلة داخل ديوان عام المحافظة ومقرات الأحياء، عقب إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشف مصدر بالمحافظة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم إجراء مسح شامل لجمع العاملين بالديوان وخاصة المتعاملين مع اللواء محمد سحلول بشكل يومي، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة.
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