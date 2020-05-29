ترامب يعلن فرض عقوبات على مسئولين صينيين في هونج كونج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض عقوبات على مسؤولين صينيين في هونج كونج.





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن الصين لم تلتزم بتعهداتها حول الحكم الذاتي في هونج كونج، مؤكدا أنه سيتم تعليق دخول صينيين يشكلون خطرا على الأمن القومي إلى الولايات المتحدة.





كما قرر الرئيس الأمريكي إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونج كونج، والتخلي عن المعاملة الخاصة لها.





وأكد ترامب أنه سيتخذ إجراءات ومراجعات للشركات الأمريكية في هونج كونج.



