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محافظات

تخالف قرارات الحظر .. إغلاق 7 محلات بطوخ .. صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:56 م
غلق 7 محلات مخالفة
غلق 7 محلات مخالفة لقرارات الحظر بطوخ ..صور
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أكد سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ أن الحملة شملت الحملة قرى نامول ومشتهر والدير وأسفرت عن غلق وتشميع ٧ محلات مخالفة وتم ضبط ١٦ مواطن خرقوا الحظر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أشار عمر الى أن الحملات مستمرة لضبط الشارع والتزام المواطنين بقرارات الحكومة في التصدي لفيروس كورونا حفاظًا على سلامتهم.

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة بمدينة الخانكة لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا ، وكذا مستوى النظافة العامة ، والإشغالات المخالفة.

شدد المحافظ على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كورونا.
تخالف قرارات الحظر .. إغلاق 7 محلات بطوخ .. صور
تخالف قرارات الحظر .. إغلاق 7 محلات بطوخ .. صور
تخالف قرارات الحظر .. إغلاق 7 محلات بطوخ .. صور
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