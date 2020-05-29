الحالات هتزيد الأسبوع الجاي | العليا للفيروسات: لم نصل لذروة كورونا.. فيديو

حذر الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي, من ملامسة الجزء الخارجي للكمامة الطبية نظرا لاحتوائها على الفيروسات المختلفة.





وقال خطاب خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية, أن وباء كورونا المستجد فيروس كما تم الإعلان عنه مسبقا وليس بكتيريا كما يتداول الآن بين المواطنين.





وتابع: أن هناك بحثا تم نشره في مارس 2019 وهذا البحث قال إنه ظهور فيروس كورونا سيتجدد ولكن على هيئة وباء وسيتم انتشاره في نهاية عام 2019.





وأوضح: أن فيروس كورونا من عائلة فيروسات كورونا التي تصيب الجهاز التنفسي لدى الإنسان وظهر نوع منه في عام 2003 كانت من ضمن أعراضه التهابات رئوية شديدة ولكن حينها كان المرض منتشر في 56 دولة فقط وأصيب 800 شخص فقط.





وأشار إلى أن إصابات وباء فيروس كورونا ستزيد في الايام المقبلة ولكننا لم نصل لذروة انتشار الوباء حتى الآن.