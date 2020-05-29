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الفيتامينات لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:54 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور صلاح زين الدين أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت, إن هناك عدة أدوية تجري الأبحاث عليها لعلاج فيروس كورونا المستجد.


وأضاف الدكتور صلاح زين الدين خلال تصريحات تليفزيونية, أنه لم يثبت حتي نوع معين من الادوية لعلاج فيروس كورونا.


وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى الجامعة الأمريكية, أن الدواء هيدروكسي كلوروكين لم يثبت فاعليته لعلاج فيروس كورونا بشكل نهائي.


وأوضح الدكتور صلاح زين الدين, أن بعد أبحاث أجريت علي دواء هيدروكسي كلوروكين أثبتت تلك الابحاث ان الدواء لم يعط نتيجة كبيرة في الشفاء.


وأشار إلى أن الفيتامينات لا تمنع الاصابة بفيروس كورونا ولا تعالج المرض ابدا وليس لها معنى وهناك معتقد أن الزنك يساعد في عملية الشفاء.

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